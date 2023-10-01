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Рендулич стал первым хорватским хоккеистом КХЛ, оформившим хет-трик в лиге

Рендулич стал первым хорватским хоккеистом КХЛ, оформившим хет-трик в лиге
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Нападающий «Сочи» Борна Рендулич в победном матче с «Торпедо» (5:2) оформил хет-трик и стал первым хорватским хоккеистом в КХЛ, забившим три гола в одной игре. Хорватия – 17-я страна, представитель которой смог оформить хет-трик в лиге.

Для игроков «Сочи» это был 10-й хет-трик в истории. Ранее это удавалось сделать Евгению Лапенкову, Роману Людучину, Андре Петерссону (дважды), Эрику О’Деллу (дважды), Роберту Росену, Ивану Мищенко и Артуру Тянулину.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рендулич (Завгородний, Криштоф) – 08:26 (5x5)     1:1 Белевич (Линч, Веряев) – 11:21 (5x5)     1:2 Рассказов (Мичков, Тянулин) – 12:43 (5x5)     2:2 Линч (Ларионов) – 34:40 (5x4)     2:3 Мичков (Манухов, Гараев) – 46:53 (5x5)     2:4 Рендулич (Грэм) – 49:24 (5x3)     2:5 Рендулич (Завгородний) – 53:59 (5x5)    

«Сочи» в 12 матчах текущего сезона КХЛ одержали восемь побед и занимают четвёртое место в таблице Западной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Авангардом». «Сочи» 2 октября примет СКА. Оба матча состоятся 2 октября.

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