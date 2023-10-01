Рендулич стал первым хорватским хоккеистом КХЛ, оформившим хет-трик в лиге

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич в победном матче с «Торпедо» (5:2) оформил хет-трик и стал первым хорватским хоккеистом в КХЛ, забившим три гола в одной игре. Хорватия – 17-я страна, представитель которой смог оформить хет-трик в лиге.

Для игроков «Сочи» это был 10-й хет-трик в истории. Ранее это удавалось сделать Евгению Лапенкову, Роману Людучину, Андре Петерссону (дважды), Эрику О’Деллу (дважды), Роберту Росену, Ивану Мищенко и Артуру Тянулину.

«Сочи» в 12 матчах текущего сезона КХЛ одержали восемь побед и занимают четвёртое место в таблице Западной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Авангардом». «Сочи» 2 октября примет СКА. Оба матча состоятся 2 октября.