Кугрышев оценил успешный старт «Лады» в сезоне-2023/2024

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев прокомментировал успешное выступление тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.

«Ещё рано что-то объяснять на этот счёт. Сезон ещё толком не начался — сейчас только конец сентября. Объяснять будем, когда закончится чемпионат. Да, команда только вернулась в КХЛ, много новых хоккеистов пришло в этом году. Но мы не первые и не последние, кто в такой ситуации.

Мало кто после такого сразу начинает побеждать? Да, было непросто. Многие ребята не проходили с нами предсезонку. Кто-то подъехал либо перед самым началом регулярного чемпионата, либо по ходу него. Но в России часто команды перестраиваются. Было немало случаев, когда клубы устраивали какие-то перестройки в межсезонье без всяких переходов из ВХЛ в КХЛ. А в случае с «Ладой» всё было логично, поскольку она поднялась на совершенно другой уровень. Плюс-минус не вижу ничего такого необычного в том, с чем мы столкнулись.

Всё-таки как подобные трудности преодолевались? У нас были долгие сборы, когда я и другие ребята подписали контракты с «Ладой». Было достаточно времени, чтобы взаимопонимание на льду и в раздевалке найти. Мы очень много времени проводили вместе, поэтому проблем сплотиться не было. Все друг друга быстро узнали, а кто-то с кем-то был знаком и раньше. Ну а когда перед сезоном и в начале него пришла ещё группа новичков, команда была уже готова их быстро принять в свои ряды. Но, опять же, я не люблю говорить о каких-то результатах в сентябре. Повторюсь, будем говорить о них, когда наступит время плей-офф. Сейчас рано об этом говорить», — цитирует Кугрышева «Известия».

«Лада» после 13 матчей набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.