Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Барыса» Паскуале пропустит выездную серию клуба

Вратарь «Барыса» Паскуале пропустит выездную серию клуба
Комментарии

Астанинский «Барыс» представил состав на выездную серию с минским «Динамо» (2 октября), ЦСКА (4 октября), «Витязь» (4 октября). Отметим, что с клубом не поехал вратарь Эдди Паскуале, который не играл за казахстанский клуб с 25 сентября.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Никита Бояркин, Даниил Кудимов, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Кирилл Никитин, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Джозеф Лабейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Рудольф Червены, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» обыграла «Барыс» и одержала пятую победу в шести матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android