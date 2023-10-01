Вратарь «Барыса» Паскуале пропустит выездную серию клуба

Астанинский «Барыс» представил состав на выездную серию с минским «Динамо» (2 октября), ЦСКА (4 октября), «Витязь» (4 октября). Отметим, что с клубом не поехал вратарь Эдди Паскуале, который не играл за казахстанский клуб с 25 сентября.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Никита Бояркин, Даниил Кудимов, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Кирилл Никитин, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Джозеф Лабейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Рудольф Червены, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.