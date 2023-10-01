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Брэндон Ип получил 17 минут штрафа после драки с Панюковым в матче «Куньлунь» — «Авангард»

В Мытищах проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает «Авангард». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу омского клуба.

В конце второй двадцатиминутки в матче произошла драка между форвардом хозяев Брэндоном Ипом и нападающим гостей Кириллом Панюковым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода Ип получил 17 минут штрафа: 2 минуты за зачинщика драки, 5 минут за драку и 10 минут дисциплинарный штраф. Панюкову выписали 5 минут штрафа за драку.

В следующей игре «Куньлунь Ред Стар» встретится дома с московским «Динамо» 2 октября. «Авангард» отправится в гости к «Торпедо» 3 октября.