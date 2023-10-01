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«Авангард» прервал серию поражений, одолев в овертайме «Куньлунь»

«Авангард» прервал серию поражений, одолев в овертайме «Куньлунь»
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В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Валентин Пьянов с передач Игоря Гераськина и Семёна Чистякова открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Семён Чистяков удвоил преимущество гостей. На четвёртой минуте периода Райан Спроул с передач Тайлера Вона и Райана Меркли одну шайбу отыграл. На 13-й минуте периода Девин Броссо с передач Люка Локхарта и Тайлера Вона сделал счёт 2:2.

На 56-й секунде третьего периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва вывел омский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Люк Локхарт вновь сделал счёт равным. В ассистентах — Райан Спроул и Райан Меркли.

За 11 секунд до конца овертайма Райан Спунер принёс омичам победу в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Пьянов (Гераськин, Чистяков) – 15:40 (5x4)     0:2 Чистяков – 21:46 (4x5)     1:2 Спроул (Вон, Меркли) – 23:06 (5x4)     2:2 Броссо (Локхарт, Вон) – 32:26 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Ткачёв) – 40:56 (5x4)     3:3 Локхарт (Спроул, Меркли) – 54:04 (5x4)     3:4 Спунер (Буше, Чистяков) – 64:49 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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