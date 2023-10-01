25-летний сын Питера Лавиолетта вошёл в состав фарм-клуба «Рейнджерс»

25-летний сын главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Питера Лавиолетта Питер вошёл в состав фарм-клуба «синерубашечников» «Хартфорд Волф Пэк».

Нападающий пять лет играл в третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за клуб Плимутского университета. В 105 матчах Питер забросил 35 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 67 результативных баллов с показателем полезности «+4».

В прошлом сезоне форвард играл в лиге ECHL за клуб «Уилинг Нэйлерз». В 38 встречах Лавиолетт набрал 11 (5+6) очков.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал работу российского форварда Артемия Панарина в тренировочном лагере команды.