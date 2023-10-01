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«Всё, что я обещал — сделали». Кравец — о победе «Авангарда» после серии поражений

«Всё, что я обещал — сделали». Кравец — о победе «Авангарда» после серии поражений
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (4:3 ОТ). Эта победа стала первой после череды поражений омского клуба.

«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Всё, что я обещал – сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа. Проявили и мужество, и характер, да были ошибки, но те кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Куньлунь Ред Стар» встретится дома с московским «Динамо» 2 октября. «Авангард» отправится в гости к «Торпедо» 3 октября.

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