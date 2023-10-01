Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур»

Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур»
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В начале первого периода Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Илья Сафонов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Адамчука удвоил преимущество хозяев. В конце первой двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий с передач Кирилла Петрова и Ильи Сафонова сделал счёт 3:0. За 29 секунд до конца первого периода Станислав Бочаров размочил счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота хабаровского клуба.

В конце третьего периода Кирилл Семёнов установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Семёнов (Галиев) – 01:08 (5x5)     2:0 Сафонов (Петров, Адамчук) – 04:57 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Петров, Сафонов) – 18:35 (5x5)     3:1 Бочаров – 19:31 (5x5)     4:1 Сафонов (Юдин, Кагарлицкий) – 24:49 (5x4)     5:1 Семёнов (Галимов, Галиев) – 57:26 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android