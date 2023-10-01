Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур»

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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В начале первого периода Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Илья Сафонов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Адамчука удвоил преимущество хозяев. В конце первой двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий с передач Кирилла Петрова и Ильи Сафонова сделал счёт 3:0. За 29 секунд до конца первого периода Станислав Бочаров размочил счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота хабаровского клуба.

В конце третьего периода Кирилл Семёнов установил окончательный счёт в матче.

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