Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур»

В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В начале первого периода Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Илья Сафонов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Адамчука удвоил преимущество хозяев. В конце первой двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий с передач Кирилла Петрова и Ильи Сафонова сделал счёт 3:0. За 29 секунд до конца первого периода Станислав Бочаров размочил счёт в матче.
На пятой минуте второго периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота хабаровского клуба.
В конце третьего периода Кирилл Семёнов установил окончательный счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 1 октября 2023
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