«Омск не мог играть по-другому». Главный тренер «Куньлуня» — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«С обеих сторон была очень быстрая и боевая игра, к такому мы и готовились, Омск не мог играть по-другому. Обидно было догонять весь матч, это прям кредо наше какое-то. В итоге не догнали, скажем так. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу на льду.

Конечно, можно было решить исход матча в большинстве в овертайме. Ребята медленно разыгрывали? Наверное, решили усыпить сначала. Плюс не забывайте, что есть другая команда на льду», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Куньлунь Ред Стар» встретится дома с московским «Динамо» 2 октября. «Авангард» отправится в гости к «Торпедо» 3 октября.