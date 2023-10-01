Безголевая серия Радулова достигла 10 матчей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в матче с «Амуром» не отметился результативными действиями.

Для Радулова эта встреча стала 10-й подряд, в которой он не смог забросить шайбу. В последний раз нападающий забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3). Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего нападающего две шайбы и 10 результативных передач. В прошлом сезоне у Радулова была 11-матчевая безголевая серия.

Радулов — двукратный чемпион мира — 2008 и 2009, обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».

Напомним, в Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.