Нападающий «Ак Барса» Семёнов ответил на вопрос о нервозной игре Радулова

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оценил победу над «Амуром» (5:1) и ответил на вопрос о нервозной игре капитана казанского клуба Александра Радулова.

«Хорошую игру провёл наш вратарь Артур Ахтямов, поздравляем его с первой победой в КХЛ. Молодец, подтащил нас. Удалось создать моменты в атаке, реализовать их, порадовать наших болельщиков. Всех с победой.

Александр Радулов сегодня излишне эмоционально реагировал на свою игру, нервозность передаётся команде? Это со стороны виднее, кто и как ведёт себя на скамейке, у кого какие личные действия. Такого не замечаю, стараюсь концентрироваться на игре, выходить заряженным на каждую смену.

Что главный тренер сказал после матча, обратил ли внимание на большое количество удалений у «Ак Барса»? Наши удаления – плохой осадок от игры, набрал шесть минут в третьем периоде. Будем работать над этим, необходимо их исключать. В плей-офф нельзя удаляться, с каждым раундом дальше будут проходить лучшие хоккеисты, будет больше мастерства, нужно меньше удаляться», — приводит слова Семёнова пресс-служба казанского клуба.

Игра с «Амуром» стала для Радулова 10-й подряд, в которой он не смог забросить шайбу.