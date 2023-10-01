Билялетдинов оценил игру Радулова и Яшкина в одном звене «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) и оценил игру Александра Радулова и Дмитрия Яшкина в одном звене.

«Ребята хорошо подготовились к домашней игре, играли с настроением, на хорошем кураже. Были ненужные удаления, три подряд, не было необходимости удаляться. Но я доволен тем, как сыграла команда.

Александр Радулов и Дмитрий Яшкин по-прежнему не забивают, есть понимание, в чём причина? Может быть, не всё получилось так, как они хотели и мы хотели. Это игроки высокого уровня, они найдут общий язык в звене.

Победа с крупным счётом – реакция на два последних поражения? Поражения бывают разные. Бывают и победы, когда ты недоволен игрой. Ребята играли неплохо, но есть нюансы, над которыми нужно работать. И с «Динамо», и с «Торпедо» команда играла неплохо, у меня не было серьёзных претензий.

Я доволен первым периодом, хорошо начали. У нас были игры в этом сезоне, когда мы хорошо начинали. Стараемся начинать играть с первого отрезочка, сегодня был хороший период.

Артём Галимов готов на сто процентов? В плане функционалки он хорошо готов. Он долго тренировался, травма позволяла ему много работать. Вопрос был только в том, чтобы войти в игру. Считаю, он справился, сыграл достойно.

10 матчей не забивает Александр Радулов, эмоционально реагирует после каждой смены, для него это принципиальный момент? Он старается, имеет большое желание. Игрок такого уровня любит забивать, это даёт ему определённые эмоции. Переживает, но он на правильном пути. Работает, трудится», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с «Северсталью» 3 октября.