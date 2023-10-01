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Нападающий Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Ванкувера»

Нападающий Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Ванкувера»
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Российский нападающий Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» «Абботсфорд Кэнакс», сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Подколзиным в Американскую хоккейную лигу отправлены белорусские хоккеисты Данила Климович и Никита Толопило.

Напомним, в прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

«Ванкувер» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится в 5:00 мск.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что нападающему Василию Подколзину нужно улучшить в своей игре.

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