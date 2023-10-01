«Ненавижу хвалить его, потому что он из «Рейнджерс». Хьюз шутливо высказался о Шестёркине

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил игру российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Он настолько хорош, что иногда просто необходимо забросить шайбу в его ворота. По моему мнению, он и Василевский — лучшие вратари лиги. Ненавижу хвалить его, потому что он из «Рейнджерс». Но, он определённо лучший вратарь», — сказал в шутливой форме Хьюз в подкасте 32 Thoughts журналиста Эллиотта Фридмана.

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 27-летний Шестёркин принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. Игорь Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной олимпийских спортсменов из России, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.

Напомним, Хьюз, Шестёркин и Василевский попали в топ-20 действующих игроков Национальной хоккейной лиги.