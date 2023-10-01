Михаил Мальцев прокомментировал выставление «Лос-Анджелесом» на драфт отказов

Российский нападающий Михаил Мальцев прокомментировал тот факт, что «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.

«От Влада [Гаврикова] съехал, квартиру снял. Буду ждать, что будет в ближайшие сутки. Про АХЛ завтра я сформулирую свои мысли. С вэйвера [драфта отказов] перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, 1 июля 25-летний российский нападающий заключил однолетнее двустороннее соглашение с «Лос-Анджелесом» на $ 775 тыс. В прошедшем сезоне Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.