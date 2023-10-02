В США игрока исключили из команды за рисование свастики возле Еврейского центра

Защитник Мичиганского университета Джон Друскинс был исключён из команды за то, что нарисовал баллончиком свастику возле Еврейского центра, сообщает в «Твиттере» американская организация по борьбе с антисемитизмом StopAntisemitism.

В минувшем сезоне 21-летний игрок обороны сыграл восемь матчей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за Мичиганский университет, в которых отдал две результативные передачи. Его партнёрами были защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз и третий номер драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года форвард Адам Фантилли. С клубом Друскинс выиграл конференцию Big Ten (B1G) NCAA.

Ранее нападающий «Виктории Роялс» Алекс Эдвардс был дисквалифицирован на 25 игр после грубого приёма в игре с «Эверетт Сильвертипс».