Форвард «Авангарда» Ткачёв: после нового контракта на меня никто никак не давит

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал о неудачной серии омского клуба в последних матчах. В последнем матче команде удалось прервать четырёхматчевую серию поражений, в овертайме обыграв «Куньлунь Ред Стар» (4:3).

«Уместны параллели с началом прошлого сезона? Я бы не стал проводить какие-то аналогии. Просто задумался бы о происходящем здесь и сейчас. Что есть, то есть на данный момент. Стараемся исправить — пока не получается.

Как атмосфера внутри команды? Всё нормально — атмосфера в команде нормальная. Просто с нулём голов не выиграть, как говорится. И в принципе мы своей тройкой [с Буше и Спуннером] должны делать результат. Пока мы ничего не делаем. Сейчас на горячую голову не хотелось бы всё обсуждать. Надо добавлять. Добавлять нам всем. Так что работаем дальше. Думаю, разберёмся с этой ситуацией.

После подписания нового контракта давление извне и внутри клуба стало гораздо больше? Нет, никто никак не давит. Во всяком случае в клубе нет давления. Со стороны тоже не ощущаю. В любом случае, повторюсь, понимаю, что должен давать результат. И сделаю всё, чтобы выправить ситуацию, чтобы команда снова начала побеждать», — сказал Ткачёв в интервью «Известиям».

В 11 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего 11 (4+7) результативных баллов.