Брэндон Саттер завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ

Бывший нападающий «Каролины Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс» Брэндон Саттер объявил о завершении карьеры. Об это сообщает пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз».

В конце августа 34-летний Саттер подписал пробный контракт с «нефтяниками», однако дальнейшего предложения ему не поступило, и он решил завершить карьеру.

«Я благодарен «Эдмонтону» за возможность, которую клуб предоставил мне. Нужно быть на 100 процентов здоровым, чтобы соревноваться на уровне НХЛ. Хоть моё здоровье и продолжает улучшаться, но, учитывая состояние и семейные вопросы, я официально объявляю об уходе из хоккея. Хочу поблагодарить все команды, за которые я выступал, также благодарю всех тренеров и одноклубников, с которыми работал все 13 сезонов в НХЛ», — заявил Саттер.

Саттер не играл в НХЛ с сезона-2020/2021, в котором выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ форвард провёл 770 матчей, в которых набрал 289 (152+137) очков.