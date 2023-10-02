Яковлев: после закрытия аэропорта у «Металлурга» каждый выезд, как в Хабаровск, по 8 часов

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как закрытие аэропорта в Магнитогорске влияет на логистику команды, и назвал отличия в работе Ильи Воробьёва от Андрея Разина, который сейчас возглавляет команду.

«У нас вообще непростой график. Очень много перемещаемся на автобусах из-за того, что аэропорт в Магнитогорске закрыт. На это накладываются другие определённые моменты. Но не ищем никаких оправданий. Хороших моментов в игре «Магнитки» тоже достаточно много. Нужно просто убирать маленькие погрешности.

У нас каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По семь-восемь часов. Сначала на автобусе до Челябинска три с половиной — четыре часа минимум. Дальше летим — самый минимальный перелёт два-три часа.

В АХЛ у меня было такое, что по 11–12 часов, по-моему, ездили. Не меньше 10 часов точно. Уже точно не скажу вам, откуда и куда, но такое было. Так что в нашей нынешней ситуации ничего критического для нас нет. В конце концов, мы знали заранее, что аэропорт будет закрыт в первый месяц сезона. Поэтому нужно вместе собираться и дальше идти, чтобы избегать таких неудачных серий.

Что поменялось по сравнению с временами Ильи Воробьёва? Андрей Владимирович [Разин] требует больше держать шайбу, не откидываться. Совсем всё по-другому — совсем другая тактика. Всё логично: разные тренеры — разные тактики», — сказал Яковлев в интервью «Известиям».

В текущем сезоне на счету защитника 12 матчей и четыре результативные передачи.