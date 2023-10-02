КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов четвёртой игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Артемий Плешков (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Плешкова было нанесено 46 бросков (23 в среднем за игру), из которых он отразил 97,83%. Коэффициент надёжности составил 0,50.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели. Гернат не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Шайба в матче с «Северсталью» (5:0) стала победной для его команды. Также на его счету девять силовых приёмов, шесть блокированных бросков и три отбора шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Райли Барбер («Барыс»), набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах недели. Барбер не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Шайба в матче с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ) стала победной для команды.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Никита Артамонов («Торпедо»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. Среднее игровое время составило 16 минут и 47 секунд, также на его счету один блокированный бросок и один отбор шайбы.