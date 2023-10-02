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Пакетт: КХЛ лучше Швейцарии, более похожа на Северную Америку

Пакетт: КХЛ лучше Швейцарии, более похожа на Северную Америку
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об игре в КХЛ и сравнил лигу со Швейцарской.

«Не пожалел ли о выборе КХЛ, ведь та же Швейцария комфортнее? Думаю, здесь лига лучше, она более похожа на Северную Америку. А там большие площадки, для моей игры они не очень подходят. Так что я решил приехать сюда, попробовать. Прошлый сезон прошёл хорошо, так что я решил вернуться.

Москва классная. Очень красивый город, много чем можно заняться, много хороших ресторанов. Я пока мало что видел, но катаюсь по городу и вижу, какой он красивый. Я всем доволен», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября, в 12:00 мск.

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