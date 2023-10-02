«Не совсем понимал, что это, был в замешательстве». Пакетт о русской традиции рукопожатий

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о традиции рукопожатий в России.

«В прошлом году я не совсем понимал, что это. Пожал всем руки при первой встрече, сказал – приятно познакомиться. А на следующий день прихожу, и всё по новой. Я был в замешательстве. Не знаю, откуда такая традиция, но сейчас я уже к ней привык. Приходишь на арену, жмёшь всем руки, такой ритуал. Всё нормально!», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября в 12:00 мск.

