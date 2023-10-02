«Должно быть очень-очень много денег». Пакетт — о возможной игре на Дальнем Востоке

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, при каких условиях поехал бы играть за команду с Дальнего Востока.

«Поехал бы играть на Дальний Восток, если бы там предложили очень хорошие финансовые условия? Не знаю… Это должно быть очень-очень много денег (улыбается). Разница в часовых поясах, перелёты очень тяжёлые. Там тяжело, но я доволен, что играю в Москве», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября в 12:00 мск.