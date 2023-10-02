Форвард «Амура»: отговорки про часовые пояса — не для меня. Я знал, куда еду

Нападающий хабаровского «Амура» Дмитрий Шевченко прокомментировал длительные перелёты клуба.

«Привык к смене часовых поясов? Уже нормально. Проблемы были только в первый день. Но там надо было только обжиться, головная боль была в этом. Отговорки про часовые пояса – это не для меня. Я знал, куда еду. Насильно подписывать контракт меня никто не заставлял.

Во время полётов в основном слушаю какие-то подкасты, смотрю сериалы. Во время выездных серий мы между городами летаем полтора-два часа. Особо ничего не делаешь. В Хабаровск мы летали всего один раз, из Новосибирска. Это часов пять. Чуть-чуть фильм посмотрел, часик поспал. Не могу сказать, что я какими-то сверхъестественными вещами занимаюсь», – сказал Шевченко в интервью «РБ Спорт».

Дмитрий Шевченко в текущем сезоне провёл в составе хабаровского клуба 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков.