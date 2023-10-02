Кожевников — о Тамбиеве: не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил сожаление в том, что многие опытные российские тренеры не работают в КХЛ, и недоумение, что «Адмирал» возглавляет Леонид Тамбиев.

«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с «Адмиралом», поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек (Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала». — Прим. «Чемпионата») делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?!

Юрзинов-младший мог кого-то возглавить. Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу. Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Сергей Светлов работал с «Сочи», «Атлантом», «Адмиралом», «Ладой» и «Амуром». Владимир Юрзинов-младший возглавлял «Сибирь», «Северсталь», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Трактор».

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