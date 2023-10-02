Вратарь СКА Плешков представил шлем с изображением Петра I и надписью «Ленинград»

Вратарь СКА Артемий Плешков представил новый шлем, сообщает пресс-служба армейского клуба.

На шлеме нанесён логотип СКА, изображение Петра I, Дворцовый мост и надпись «Ленинград».

Напомним, сегодня, 2 октября, Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов четвёртой игровой недели сезона-2023/2024. Плешков впервые в карьере был признан лучшим голкипером недели. В текущем сезоне на счету 20-летнего вратаря четыре победы в четырёх матчах с 98,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,5.

Подопечные Романа Ротенберга после 11 сыгранных встреч набрали 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Сочи», сегодня, 2 октября, в 19:30 мск.