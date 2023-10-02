Пашков: первые шаги Ларионова-тренера впечатляют, он готовился к профессии не один год

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

«Конечно, это неожиданно для многих и для меня в частности. Большая редкость, когда бывший спортсмен в возрасте 62 лет вдруг начинает заниматься тренерской работой и выдаёт результат. Первые шаги Ларионова-тренера впечатляют. Потенциал у Ларионова всегда был, спортивный опыт — аналогично, житейского опыта тоже не занимать. Знаю, что Игорь достаточно образован для такой работы, он готовился к этой профессии не один год. Не случайно всё это сейчас выплёскивается в результатах команды «Торпедо», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» под руководством Ларионова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 12 матчей.