Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: СКА попрёт дальше, Ротенберг прибавляет как тренер и набирается опыта

Кожевников: СКА попрёт дальше, Ротенберг прибавляет как тренер и набирается опыта
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры СКА в ближайших матчах.

«СКА попрёт дальше, армейцы выдадут ещё победную серию, я уверен. Конечно, периодически они всё равно будут проседать, но надо понимать, что любому новому игроку и тренеру нужно время для того, чтобы прижиться в команде, построить её. Всегда и везде необходимо время притереться, в спорте же всё как в механизме. Роман Ротенберг прибавляет как тренер, он набирается опыта. Желание есть, разумность тоже есть, теперь, повторюсь, надо набираться опыта и двигаться в заданном направлении», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее вратарь СКА Артемий Плешков представил новый шлем.

Материалы по теме
Фото
Вратарь СКА Плешков представил шлем с изображением Петра I и надписью «Ленинград»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android