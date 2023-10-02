Кожевников: СКА попрёт дальше, Ротенберг прибавляет как тренер и набирается опыта

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры СКА в ближайших матчах.

«СКА попрёт дальше, армейцы выдадут ещё победную серию, я уверен. Конечно, периодически они всё равно будут проседать, но надо понимать, что любому новому игроку и тренеру нужно время для того, чтобы прижиться в команде, построить её. Всегда и везде необходимо время притереться, в спорте же всё как в механизме. Роман Ротенберг прибавляет как тренер, он набирается опыта. Желание есть, разумность тоже есть, теперь, повторюсь, надо набираться опыта и двигаться в заданном направлении», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее вратарь СКА Артемий Плешков представил новый шлем.