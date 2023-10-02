«Всё надо выстраивать по-новому, всё развалено было». Кожевников о ситуации в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о текущей ситуации в «Авангарде». Напомним, подопечные Михаила Кравца в последних пяти матчах потерпели четыре поражения.

«В «Авангарде» всё надо выстраивать по-новому, всё развалено было. Кто-то хвалит этого человека, но ставка им была сделана неправильно. Посмотрите, сколько там было талантливых игроков, а теперь все разбежались. Понимаете, этому тренеру-канадцу ничего не надо было, они же временщики все. Посмотрите, когда и кого они покупали. Люди просто не хотят об этом знать. Когда в «Авангарде» выиграли – то они сразу молодцы, а когда пошли проигрыши – сразу ищут виноватых. Развал там намечался уже давно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.