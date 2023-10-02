Яковлев ответил на слухи о том, что игроки «Металлурга» не хотели работать с Разиным

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев ответил на вопрос, правда ли то, что игроки магнитогорского клуба не хотели работать с главным тренером Андреем Разиным из-за его прошлого.

«Ходили слухи, что некоторые ведущие игроки «Металлурга» не хотели работать с Разиным, поэтому искали варианты обмена? Вы же сами говорите — слухи. Так, заброшенная, запущенная утка, и не более того. Мы с Андреем Владимировичем поговорили на эту тему. Даже не было никаких вопросов и проблем у нас.

Объяснили ему, что этого не было? Зачем объясняться по поводу того, чего не было? Просто обсудили будущую совместную работу, обозначили, что готовы к ней. А те слухи — это нормально. Вы журналисты — у вас работа такая (смеётся).

Внутри команды не обсуждали все страшилки о Разине, которые тянутся за ним с прошлых команд? Люди же меняются. Поэтому ничего такого у нас не было. Никто ничего не обсуждал. Поэтому всё нормально, всё спокойно. Рабочий режим», — сказал Яковлев в интервью «Известиям».

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