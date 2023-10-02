Кожевников: Козлову тяжело выживать в системе «Салавата», селекция на очень слабом уровне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о работе Виктора Козлова на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

«В «Салавате Юлаеве» подбор игроков неправильный. Главный тренер Виктор Козлов – молодец, в такой системе выживать тяжело. Думаю, что ребята в итоге притрутся, молодёжи там много ставят. Какие-то хоккеисты более талантливые, какие-то — поменьше. Уфа играет в скучный хоккей? А что вы хотите, если в нападении нет таких мастеров, как раньше: шведа Умарка, забивных финнов. Сейчас только Хо-Сэнга привозят или Ливо, который никак не доедет до своей новой команды. Селекция в клубе на очень слабом уровне», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.