Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Козлову тяжело выживать в системе «Салавата», селекция на очень слабом уровне

Кожевников: Козлову тяжело выживать в системе «Салавата», селекция на очень слабом уровне
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о работе Виктора Козлова на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

«В «Салавате Юлаеве» подбор игроков неправильный. Главный тренер Виктор Козлов – молодец, в такой системе выживать тяжело. Думаю, что ребята в итоге притрутся, молодёжи там много ставят. Какие-то хоккеисты более талантливые, какие-то — поменьше. Уфа играет в скучный хоккей? А что вы хотите, если в нападении нет таких мастеров, как раньше: шведа Умарка, забивных финнов. Сейчас только Хо-Сэнга привозят или Ливо, который никак не доедет до своей новой команды. Селекция в клубе на очень слабом уровне», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Надеемся, в начале октября к нам присоединится». В. Козлов — о новичке «Салавата» Ливо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android