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Вайсфельд — о 10 матчах Радулова без голов: это не проблема, он играет очень полезно

Вайсфельд — о 10 матчах Радулова без голов: это не проблема, он играет очень полезно
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о 10-матчевой безголевой серии капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

«Радулов не забивает 10 матчей? Это не проблема, он играет хорошо. Он всё равно играет очень полезно, выполняет большой объём работы. Мне кажется, в «Ак Барсе» по этому поводу нет никакого беспокойства», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В последний раз нападающий забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3). Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего форварда две шайбы и 10 результативных передач. В прошлом сезоне у Радулова была 11-матчевая безголевая серия.

Ранее о безголевой серии Радулова высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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