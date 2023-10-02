Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд назвал команду, которая больше всех удивляет его в КХЛ

Вайсфельд назвал команду, которая больше всех удивляет его в КХЛ
Комментарии

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, какая команда КХЛ удивляет его больше всех.

«Кто удивляет после первого месяца в КХЛ? Второй год подряд больше всех удивляет «Торпедо». У команды ушёл ведущий защитник, никаких известных игроков не пришло. Но они играют ещё сильнее, чем в прошлом году, очень сильное впечатление оставляют. «Спартак» не сказать чтобы удивил, но тоже понравился», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» под руководством Ларионова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 12 матчей.

Материалы по теме
Стала известна зарплата главного тренера Игоря Ларионова в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android