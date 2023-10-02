Вайсфельд назвал команду, которая больше всех удивляет его в КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, какая команда КХЛ удивляет его больше всех.

«Кто удивляет после первого месяца в КХЛ? Второй год подряд больше всех удивляет «Торпедо». У команды ушёл ведущий защитник, никаких известных игроков не пришло. Но они играют ещё сильнее, чем в прошлом году, очень сильное впечатление оставляют. «Спартак» не сказать чтобы удивил, но тоже понравился», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» под руководством Ларионова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 12 матчей.