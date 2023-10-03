«Бывает, трясёшь головой, типа — что происходит?» Канадский легионер КХЛ о жизни в России

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт поделился мнением о жизни в России.

«К чему до сих пор не привык? Язык очень сложный. Не думаю, что я привыкну к русскому языку. Приходится постоянно использовать переводчик, но в какой-то мере я привык к тому, что не буду полностью понимать язык. Он действительно очень сложный! Какие-то слова я понимаю, тем более некоторые заимствованы из французского, некоторые — из английского. Я могу понять, о чём идёт разговор, но всё равно не уверен.

Как воспринимаю ситуацию с Федотовым? Даже не знаю… Видел, как в «Твиттере» об этом писали. Кажется, его дисквалифицировали, но, полагаю, им всё равно. Всей истории не знаю, и, что дальше будет, тоже. Грустно, что он оказался в такой ситуации. Не знаю, что бы случилось, если бы это НХЛ так сделала… Некоторые вещи в России не понять.

Что ещё не могу понять о России? Даже не знаю, сейчас ничего в голову не приходит. Но бывает, даже трясёшь головой, типа — что происходит? Но в прошлом году я понял, что это просто часть жизни. Тебе надо делать своё дело и не задавать вопросов. Действительно, тут как другой мир», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.