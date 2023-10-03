Пакетт: в НХЛ уровень организации выше, чем в КХЛ. Так у них и денег больше

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт поделился мыслями о различиях КХЛ и НХЛ.

«В «Тампе» вообще паркуешь машину прямо у самолёта и поднимаешься на борт. Только на выездах в Канаду надо ещё таможню пройти. Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег. И еда в самолётах великолепная, и обслуживание как в первом классе. Всё на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

Это большое дело, но на него нужно очень много денег. Многие вещи похожи – еда, в отеле нас кормят завтраком и обедом. Многое похоже. В НХЛ уровень, конечно, выше – так у них и денег больше, но остальное похоже», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.