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Лидер «Куньлуня» Ип подвергнут денежному штрафу за начало драки в матче с «Авангардом»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип оштрафован за начало драки в матче с «Авангардом». Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи, случившийся по завершении второго периода.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, вчера, 1 октября, в Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.