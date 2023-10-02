Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Куньлуня» Ип подвергнут денежному штрафу за начало драки в матче с «Авангардом»

Лидер «Куньлуня» Ип подвергнут денежному штрафу за начало драки в матче с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип оштрафован за начало драки в матче с «Авангардом». Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи, случившийся по завершении второго периода.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, вчера, 1 октября, в Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Материалы по теме
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android