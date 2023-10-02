Аналитик НХЛ объяснил попадание Василевского в топ-15 лучших игроков НХЛ сейчас

Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в топ-50 лучших игроков лиги. Голкипер занял 14-е место.

«Всё, чего он добился за свою карьеру, его габариты, конкурентоспособный характер, выносливость — всё это… Если вы спросите меня, кого я хотел бы поставить сегодня на матч, я бы выбрал Андрея Василевского. При этом, как и в случае с его товарищем по команде Виктором Хедманом, он недоволен своим выступлением в прошлом сезоне. Не могу дождаться, чтобы увидеть его в этом году», — приводит слова Раппа официальный сайт НХЛ.

«В прошлом сезоне у Василевского было 34 победы, коэффициент надёжности 2,65, процент отражённых бросков 91,5 и четыре шат-аута в 60 матчах. В шестом сезоне подряд у него не меньше 30 побед. Он лидировал или делил лидерство в НХЛ по количеству побед в каждом из предыдущих пяти сезонов с 2017 по 2022 год. 29-летний хоккеист выиграл «Везину Трофи» в сезоне-2018/2019 и входил в пятёрку лучших по результатам голосования в пяти из последних шести сезонов. С сезона-2015/2016 он лидирует в НХЛ по количеству побед (256) и занимает третье место по количеству шат-аутов (31). Василевский помогал «Лайтнинг» выиграть Кубок Стэнли несколько сезонов подряд, проводя на льду каждую минуту в плей-офф 2020 и 2021 годов. Его 16 побед, показатель коэффициент надёжности 1,90, процент отражённых бросков 93,7 и пять шат-аутов в 23 матчах позволили ему выиграть «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф в 2021 году», — говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ.