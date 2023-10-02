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«Трактор» в овертайме вырвал победу в матче с «Сибирью» благодаря голу Ткачёва

«Трактор» в овертайме вырвал победу в матче с «Сибирью» благодаря голу Ткачёва
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Михеев (Дубакин, Хамидуллин) – 17:20 (5x5)     1:1 Попов (Антипин, Сошников) – 54:12 (5x5)     2:1 Ткачёв (Антипин, Шабанов) – 60:23 (3x3)    

На 18-й минуте Артём Михеев вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Сергей Дубакин и Динар Хамидуллин. На 55-й минуте Егор Попов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Виктор Антипин и Никита Сошников. В овертайме победу своей команде принёс Владимир Ткачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Трактор» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 4 октября.

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