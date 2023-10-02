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Форвард «Лады» получил две минуты за неспортивное поведение, ударив клюшкой по стеклу

Форвард «Лады» получил две минуты за неспортивное поведение, ударив клюшкой по стеклу
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В эти минуты на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает уфимский «Салават Юлаев». К началу третьего периода счёт 1:1.

На 30-й минуте при равенстве — 0:0 — хоккеисты тольяттинцев убежали в контратаку. Нападающий Скотт Космачук, подъехав к воротам, потерял шайбу и, попытавшись её отобрать, сбил к ног игрока уфимской команды. Канадский форвард получил две минуты за подножку. Космачук остался недоволен этим решением и, зайдя в штрафной бокс, ударил клюшкой по стеклу. Нападающему «Лады» выписали ещё один двухминутный штраф — за «оскорбление судей и неспортивное поведение».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что по итогу «Салават» реализовал большинство.

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