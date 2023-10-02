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«Команды нашего пошиба». Пресс-служа «Куньлуня» назвала СКА и ЦСКА прямыми конкурентами

«Команды нашего пошиба». Пресс-служа «Куньлуня» назвала СКА и ЦСКА прямыми конкурентами
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в телеграм-канале иронично отреагировала на гол московского «Динамо» в очном матче. В параллельных встречах СКА открыл счёт с «Сочи», а ЦСКА забросил «Витязю».

«Ну, логично, чего. Роди не забил стопроцентный момент — через смену Оди реализовал полумомент, подобрал ничейную шайбу на нашей синей и немедленно плюнул в сторону ворот — и вот она уже там. 1:0 — «Динамо».

А ведь в параллельных матчах отличились наши прямые конкуренты — можно сказать, команды нашего пошиба — СКА и ЦСКА. Это может повлиять на распределение мест восьмёрке. Вперёд, за голом, гаврики!» — говорится в сообщении.

Отметим, что к моменту написания новости «Куньлунь» уже сумел сравнять счёт в матче с «Динамо», а «Сочи» — во встрече со СКА.

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