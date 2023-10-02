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«Анахайм» объявил о продлении контракта с лидером Зеграсом, он заработает $ 17,25 млн

«Анахайм» объявил о продлении контракта с лидером Зеграсом, он заработает $ 17,25 млн
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«Анахайм Дакс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 22-летним лидером команды Тревором Зеграсом.

Как отмечает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере», нападающий заключил трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 17,25 млн. В среднем за год Зеграс будет получать $ 5,75 млн.

Напомним, по завершении сезона-2022/2023 у нападающего подошёл к концу контракт новичка. Всё это время стороны не могли договориться о новом соглашении. Первый матч нового сезона «Анахайм» проведёт в ночь с 14 на 15 октября по московскому времени с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-26» и 88 минутах штрафа.

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