Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Пинчук (Кёрран) – 03:51 (5x4) 2:0 Горбунов – 24:03 (5x5) 3:0 Стась (Смирнов, Ковгореня) – 41:23 (5x5)
На четвёртой минуте Виталий Пинчук с передачи Коди Кёррана вывел минчан вперёд. на 25-й минуте Роман Горбунов удвоил преимущество «Динамо». На 42-й минуте Андрей Стась забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Никита Смирнов и Тимофей Ковгореня.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» примет СКА. Оба матча состоятся 4 октября.
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