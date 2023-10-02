Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд

Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Пинчук (Кёрран) – 03:51 (5x4)     2:0 Горбунов – 24:03 (5x5)     3:0 Стась (Смирнов, Ковгореня) – 41:23 (5x5)    

На четвёртой минуте Виталий Пинчук с передачи Коди Кёррана вывел минчан вперёд. на 25-й минуте Роман Горбунов удвоил преимущество «Динамо». На 42-й минуте Андрей Стась забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Никита Смирнов и Тимофей Ковгореня.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» примет СКА. Оба матча состоятся 4 октября.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» обыграла «Барыс» и одержала пятую победу в шести матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android