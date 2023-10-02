Минское «Динамо» всухую обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На четвёртой минуте Виталий Пинчук с передачи Коди Кёррана вывел минчан вперёд. на 25-й минуте Роман Горбунов удвоил преимущество «Динамо». На 42-й минуте Андрей Стась забросил третью шайбу. Очки за результативные передачи получили Никита Смирнов и Тимофей Ковгореня.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» примет СКА. Оба матча состоятся 4 октября.