Артюхин: обмен между СКА и «Адмиралом» из категории «вин-вин»

Бывший хоккеист КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин дал оценку грядущему обмену между СКА и «Адмиралом».

«Считаю, что СКА и «Адмирал» готовятся к взаимовыгодному обмену. Как сейчас говорят: категория «вин-вин». У Серебрякова в конце этого сезона заканчивался контракт — очевидно, что ни одна команда не стала бы отдавать за него своих лидеров. Проще уж дождаться конца апреля и забрать бесплатно. Поэтому аренда Бучельникова и Иванова — вполне хороший вариант. Это отличные молодые игроки, с большой перспективой. Уверен, они дадут шанс владивостокцам на то, чтобы выйти в плей-офф и показать хороший результат.

В явном выигрыше и СКА — получили отличного вратаря, который, как все знают, хотел играть в Петербурге, и дали возможность двум талантам из клубной системы заматереть на уровне КХЛ. В «Адмирале» Бучельников с Ивановым получат много игровой практики. Это всем выгодно», — сказал Артюхин «Чемпионату».