Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин: обмен между СКА и «Адмиралом» из категории «вин-вин»

Артюхин: обмен между СКА и «Адмиралом» из категории «вин-вин»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший хоккеист КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин дал оценку грядущему обмену между СКА и «Адмиралом».

«Считаю, что СКА и «Адмирал» готовятся к взаимовыгодному обмену. Как сейчас говорят: категория «вин-вин». У Серебрякова в конце этого сезона заканчивался контракт — очевидно, что ни одна команда не стала бы отдавать за него своих лидеров. Проще уж дождаться конца апреля и забрать бесплатно. Поэтому аренда Бучельникова и Иванова — вполне хороший вариант. Это отличные молодые игроки, с большой перспективой. Уверен, они дадут шанс владивостокцам на то, чтобы выйти в плей-офф и показать хороший результат.

В явном выигрыше и СКА — получили отличного вратаря, который, как все знают, хотел играть в Петербурге, и дали возможность двум талантам из клубной системы заматереть на уровне КХЛ. В «Адмирале» Бучельников с Ивановым получат много игровой практики. Это всем выгодно», — сказал Артюхин «Чемпионату».

Материалы по теме
Рябыкин: мечта Серебрякова почти сбылась, от него будут ждать подвигов на новом уровне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android