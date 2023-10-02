Главный тренер «Сочи» высказался о сенсационной победе в матче со СКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче со СКА (5:4).

«Настраивались играть с хорошей командой. СКА сейчас выглядит здорово, это мощная быстрая команда. Неплохой первый период. Во втором периоде нас чаще запирали в зоне, мы больше играли в обороне. Получились хорошие контратаки, забили голы. В концовке получилась валидольная игра. Мы спокойно вели, но СКА всё забивал и забивал. Парни молодчики, выстояли. Всех поздравляю с победой.

Атмосфера на трибунах? Болельщик пошёл на хоккей, мы этому очень рады. Хотелось бы увидеть в этом сезоне полный дворец, это было бы счастьем для всего города и команды. мы играем для болельщиков, стараемся побеждать», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.