Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» высказался о сенсационной победе в матче со СКА

Главный тренер «Сочи» высказался о сенсационной победе в матче со СКА
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче со СКА (5:4).

«Настраивались играть с хорошей командой. СКА сейчас выглядит здорово, это мощная быстрая команда. Неплохой первый период. Во втором периоде нас чаще запирали в зоне, мы больше играли в обороне. Получились хорошие контратаки, забили голы. В концовке получилась валидольная игра. Мы спокойно вели, но СКА всё забивал и забивал. Парни молодчики, выстояли. Всех поздравляю с победой.

Атмосфера на трибунах? Болельщик пошёл на хоккей, мы этому очень рады. Хотелось бы увидеть в этом сезоне полный дворец, это было бы счастьем для всего города и команды. мы играем для болельщиков, стараемся побеждать», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Сочи» прервал четырёхматчевую победную серию СКА, Мичков набрал три очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android