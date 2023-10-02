«Это не команда «бей-беги». Кудашов назвал главные достоинства «Куньлуня» в сезоне КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Очень сложная игра, несмотря на то, что большую часть времени мы контролировали её ход и владели инициативой, производили много бросков, но надо похвалить соперника, потому что это очень неуступчивая команда. В каждой игре они постоянно проигрывают, но находят в себе силы отыгрываться. Хорошо, что сегодня мы довели игру до победы, но в концовке они создали много моментов. Они стали терпеливой командой, которая хорошо играет на контратаках, и, когда они владеют шайбой, это всегда опасно. И вот сегодня игра не была исключением, но хорошо, что мы правильно отоборонялись в нужный момент и довели игру до конца.

Быстрый гол расслабил команду? Не думаю, что это была расслабленность. Соперник хорошо закрывал линии бросков, поэтому приходилось делать диагональные передачи, чтобы выйти на бросок. И ещё раз повторюсь, что они грамотно оборонялись, съезжались на пятак и там было очень тяжело пробиться. Поэтому и казалось, что вроде играем с преимуществом, но мало было моментов, когда оказывались прямо перед вратарём.

В третьем периоде я спустился с лавки, чтобы внести небольшие корректировки, потому что там как раз была пауза. И надо было объяснить, а лучшей возможности для этого просто нет, поэтому пришлось спуститься. Надеюсь, что это помогло.

Не удивлён такой игрой «Куньлуня», потому что там опытные игроки, которые знают, как готовиться. Они экономили энергию на каких-то моментах, у них не было лишней беготни. Где надо, они оборонялись, а когда понимали, что им надо отыгрываться, то перехватывали шайбу. В сопернике могу много что отметить. Это организованная команда, как в обороне, так и в атаке, с хорошим контролем шайбы и хорошими исполнителями. У них защитники, может быть, и не быстрые, но надёжные, которые хорошо играют в атаке. Это не команда «бей-беги», которая делает, что хочет, а очень организованная», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.