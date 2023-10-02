Кудашов: «Динамо» хотелось бы избежать спадов, но все без исключения сильные соперники

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (3:2) и подвёл промежуточные итоги первого месяца нового сезона КХЛ.

«Подвести промежуточные итоги по истечении месяца со старта сезона КХЛ? Да зачем их подводить, сейчас чуть выиграли, потом чуть проиграли. Впереди длинный марафон ещё из нескольких месяцев, который мы постараемся более-менее ровно пройти. Да, сейчас был более-менее удачный период, но мы понимаем, что возможны какие-то спады. Нам бы хотелось, и мы постараемся их избежать, но все без исключения сильные соперники. Могут быть поражения. Это естественно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.