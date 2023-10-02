Главный тренер «Куньлуня»: если Пулккинена не использовать в большинстве, то грош нам цена

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (2:3).

«Большая нагрузка ложится на наших вратарей? Скажем так, по количеству бросков я понимаю ваш вопрос, но вы же понимаете, откуда всё происходит. Если ты не проводишь достаточно времени в атаке, значит ты его проводишь в обороне. Тут речь идёт о том, что, может быть, нам надо постараться улучшить количество времени в зоне атаки, тогда спадёт и нагрузка на вратарей и линию обороны. А что касается сегодняшней игры, то «Динамо» в первом и втором периодах было свежее и быстрее нас, это было видно. И поэтому то количество времени, которое мы проводили в своей зоне, естественно, выливалось в броски по нашим воротам. Броски броскам рознь, но сегодня они были достаточно опасными. Даже, если посмотреть на их большинство, то за минуту большинства они делают три-четыре броска. Мы провели шесть минут в меньшинстве, вот вам и 20 бросков.

Когда ждём Макмиллана и Пулккинена? Им сколько-то времени нужно. Четыре-пять дней. И не только их мы ждём. У нас семь человек травмированы. Мы ждём травмированных, чтобы наконец те, кто должен играть в защите, там и играл, а те, кто должен играть в нападении, играл в нападении.

Состояние Тарасова? Ему нужно время на адаптацию. Почему пропускаем в большинстве второй матч подряд? Если бы я знал, я бы вам ответил, но я не могу этого сделать. Конечно, мы планируем перестановки в спецбригадах. Надеюсь, что наши травмированные выздоровеют, они должны это сделать и начать играть. А это те парни, которые являются игроками большинства. Это и братья Фу, и Пу. Они всегда играли в большинстве. И тот же самый Пулккинен. Если Пулккинена не использовать в большинстве, то грош нам цена. Это же его коронка», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.