Главный тренер «Салавата» назвал причины поражения в матче с «Ладой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Уфимская команда уступила со счётом 2:3. Главный тренер «Салавата» рассказал, чего не хватило его игрокам, чтобы одержать победу. Кроме того, Козлов назвал, какие моменты в исполнении юлаевцев ему понравились. Наставник также рассказал, что изменилось в сравнении с предыдущим матчем.

«Хороший матч, приличные скорости, много голевых моментов. Нам не хватило хладнокровия для взятия ворот. Соперник два гола забил в большинстве, мы не смогли реализовать численное преимущество. Были хорошие моменты, второй период сыграли правильно, в атаке. Вратарь соперника хорошо сыграл. Готовимся дальше. Впереди «Трактор».

Что изменили после прошлого матча? Больше нацелены на борьбу, выигрывали единоборства. Была нацеленность на борьбу. Контроль шайбы улучшился. Почему не получилось продолжить так играть в третьем периоде? «Лада» начала пресcинговать. У нас были моменты, атаки «два в один». Мне нравится, что есть голевые моменты, надеюсь, в будущем они перерастут в заброшенные шайбы», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».