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Игроку «Спартака» рассекли бровь, фанатка хваталась за голову. Лучшие фото победы «Локо»

Игроку «Спартака» рассекли бровь, фанатка хваталась за голову. Лучшие фото победы «Локо»
«Спартак» — «Локомотив»
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2 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На пятой минуте Джоуи Кин вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Павел Порядин и Иван Морозов. На 36-й минуте Андрей Сергеев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Ярослав Лихачёв и Сергей Андронов. На 52-й минуте Артур Каюмов вывел железнодорожников вперёд. На 55-й минуте Георгий Иванов забил третий гол в ворота москвичей. За 10 секунд до конца третьего периода Шейн Принс сократил отставание до минимума, но через четыре секунды Сергей Андронов поставил точку в матче.

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