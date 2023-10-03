«Эдмонтон» вырвал победу в последнем периоде в предсезонном матче с «Сиэтлом»

Сегодня, 3 октября, в рамках предсезонного матча «Сиэтл Кракен» проиграл на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча в арене «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 1: 4 (1:1, 0:0, 0:3).

За «Сиэтл» единственной забитой шайбой отметился нападающий Кайлер Ямамото.

В составе «Эдмонтона» забили Ксавье Бурго, Коннор Макдэвид, Ксавье Бурго и Маттиас Янмарк.

Ответный матч между командами состоится седьмого октября.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.