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«Эдмонтон» вырвал победу в последнем периоде в предсезонном матче с «Сиэтлом»

«Эдмонтон» вырвал победу в последнем периоде в предсезонном матче с «Сиэтлом»
ХК «Эдмонтон»
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Сегодня, 3 октября, в рамках предсезонного матча «Сиэтл Кракен» проиграл на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча в арене «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 1: 4 (1:1, 0:0, 0:3).

За «Сиэтл» единственной забитой шайбой отметился нападающий Кайлер Ямамото.

В составе «Эдмонтона» забили Ксавье Бурго, Коннор Макдэвид, Ксавье Бурго и Маттиас Янмарк.

Ответный матч между командами состоится седьмого октября.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бурго (Глисон) – 06:38 (5x5)     1:1 Ямамото (Шварц, Потуральски) – 13:35 (5x4)     1:2 Макдэвид (Глисон, Деарне) – 42:49 (5x5)     1:3 Бурго (Броберг, Гриффит) – 48:21 (5x5)     1:4 Янмарк (Драйзайтль) – 59:53 (en)    
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